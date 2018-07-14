Son Dakika! Şule Çet Davasında Gözaltına Alınan Şüpheliler Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi Çet'in, 29 Mayıs 2018'de Mevlana Bulvarı'ndaki bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

GENÇ KIZIN PLAZADA BİRLİKTE BULUNDUĞU ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, genç kızın plazada birlikte bulunduğu şüpheliler Çağatay A. ile Berk A'nın gözaltına alınarak, "Taksirle öldürme" suçundan adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimine mevcutlu olarak sevk edildiği kaydedilen açıklamaya göre, 2 şüpheli, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belirli günleri kolluğa imza verme yükümlülüğü konularak adli kontrol altına alındı.

MAHKEME 2 ŞÜPHELİYİ DE SERBEST BIRAKTI

Açıklamada, soruşturma devam ederken şüphelilerin tekrar gözaltına alındıkları ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, ancak mahkemenin her 2 şüpheliyi serbest bıraktığı kaydedildi.

ŞULE ÇET'E AİT CEP TELEFONU EMNİYET TARAFINDAN İNCELENİYOR

Açıklamada, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığınca düzenlenen otopsi raporunda Şule Çet'in kesin ölüm sebebi hakkında kanaate varılamadığı, kesim ölüm sebebinin tespiti amacıyla tüm evrakların İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, olay yerinde bulunan ve Çet'e ait olduğu değerlendirilen telefonun da Ankara Emniyet Müdürlüğünde halen incelendiği belirtildi.

3. KEZ GÖZALTINA ALINAN ZANLILAR TUTUKLANDI

Ankara Grup Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu rapor içeriğinden Çet'in tecavüze uğrayıp uğramadığının ve kesin ölüm sebebinin tespiti için tüm elde edilen veriler ve dosya, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilerek ilgili ihtisas dairesinden bu konuda rapor istenmesine karar verildi.

ZANLILAR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yeni delilleri değerlendiren soruşturmayı yürüten savcı, söz konusu zanlıların tekrardan gözaltına alınmasına karar verdi. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheliler, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.