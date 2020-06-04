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Son dakika spor: TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta programları belli oldu

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta karşılaşmalarının programını açıkladı.

Son dakika spor: TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta programları belli oldu
04.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:46

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta karşılaşmalarının programını açıkladı. 1. Lig, 19. Haziran Cuma günü oynanacak Giresunspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Hatayspor maçları ile başlayacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen TFF 1. Lig karşılaşmalarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyurulan programa göre, 29. hafta; 19 Haziran Cuma günü Giresunspor - Adanaspor ve İstanbulspor - Hatayspor müsabakalarıyla başlayacak. Federasyon ayrıca 30, 31 ve 32. hafta maçlarının planlamasını da ilan etti.

TFF 1. Lig'de 29, 30, 31 ve 32. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

29. Hafta

19 Haziran Cuma

20.00 Giresunspor - Adanaspor

20.00 İstanbulspor - Hatayspor

20 Haziran Cumartesi

17.30 Keçiörengücü - Bursaspor

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Eskişehirspor

20.00 Balıkesirspor - Menemenspor

21 Haziran Pazar

17.30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

20.00 Boluspor - Altınordu

20.00 Altay - Akhisarspor

22 Haziran Pazartesi

20.00 Adana Demirspor - Osmanlıspor FK

30. Hafta

26 Haziran Cuma

20.00 Bursaspor - Adanaspor

20.00 Altınordu - Keçiörengücü

27 Haziran Cumartesi

17.30 Eskişehirspor - Altay

17.30 Osmanlıspor FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.00 Menemenspor - Boluspor

20.00 Adana Demirspor - Giresunspor

28 Haziran Pazar

17.30 Hatayspor - Balıkesirspor

20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor

20.00 Akhisarspor - Ümraniyespor

31. Hafta

30 Haziran Salı

17.30 Keçiörengücü - Menemenspor

20.00 Adanaspor - Altınordu

20.00 Giresunspor - Bursaspor

1 Temmuz Çarşamba

17.30 Boluspor - Hatayspor

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Adana Demirspor

20.00 Altay - Osmanlıspor FK

2 Temmuz Perşembe

17.30 Ümraniyespor - Eskişehirspor

20.00 İstanbulspor - Akhisarspor

20.00 Balıkesirspor - Fatih Karagümrük

32. hafta

4 Temmuz Cumartesi

20.00 Menemenspor - Adanaspor

20.00 Bursaspor - Altınordu

5 Temmuz Pazar

17.30 Hatayspor - Keçiörengücü

17.30 Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.00 Adana Demirspor - Altay

20.00 Osmanlıspor FK - Ümraniyespor

6 Temmuz Pazartesi

17.30 Fatih Karagümrük - Boluspor

20.00 Eskişehirspor - İstanbulspor

20.00 Akhisarspor - Balıkesirspor - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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