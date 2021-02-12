Son dakika... Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık
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Son dakika... Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

12.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:47
Son dakika... Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık

Son dakika haberlerine göre Sivas'ta kendini polis olarak tanıttığı kişiyi, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını öne sürerek 120 bin lira dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sivas'ta kendini polis olarak tanıttığı kişiyi, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını öne sürerek 120 bin lira dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, T.Ç, (42) telefonda kendisini polis olarak tanıtan zanlının, adının terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasına karıştığını söylemesi üzerine "korku ve paniğe" kapıldı.

Şüphelinin verdiği hesap numarasına 120 bin lira yatıran T.Ç, daha sonra dolandırıldığını anlayarak polise giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının parayı bir başka şüpheliye ait hesap üzerinden uluslararası sisteme gönderdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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