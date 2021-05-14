Son dakika: Şehit evladının mezarına Jandarma götürdü
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Son dakika: Şehit evladının mezarına Jandarma götürdü

Son dakika: Şehit evladının mezarına Jandarma götürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan şehit annesi Melahat Çakır, evladının kabrine gitmek isteyince jandarma ekipleri deveye girdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan şehit annesi Melahat Çakır, evladının kabrine gitmek isteyince jandarma ekipleri deveye girdi. Şehit annesi evinden alınarak evladının kabri başına götürüldü.

Şırnak'ta 1992 yılında bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Arif Çakır'ı annesi bu bayramda da evladının kabrini ziyaret etti. Akçakoca ilçesinde oturan şehit annesi oğlunun kabrini ziyaret etmek için Jandarma'dan yardım istedi. Jandarma ekipleri şehit annesinin evine giderek onu alıp ardından Zonguldak ili Kilimli ilçesindeki kabrine götürdüler. Anne Çakır duasını yapmasının ardından yine jandarma ekipleri tarafından evine bırakıldı.

Anne Melahat Çakır, kendisine her zaman destekte bulunan jandarmaya teşekkür etti. - DÜZCE

Son dakika: Şehit evladının mezarına Jandarma götürdü
Son dakika: Şehit evladının mezarına Jandarma götürdü
Son dakika: Şehit evladının mezarına Jandarma götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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