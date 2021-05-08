Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan K. (27) Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle Abdülbaki B'nin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Serkan K. 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede çalışma yürüten ekipler, şüphelinin düşürdüğü cep telefonu ve tespih ile boş kovanlar buldu.

Otomobille olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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