Son Dakika | Rum polisinden, yolsuzluk ve Kovid-19 kısıtlamalarını protesto edenlere göz yaşartıcı gazla müdahale

Edinilen son dakika haberine göre Kıbrıs Rum kesiminde, hükümet üyelerinin karıştığı yolsuzluklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını protesto eden göstericilere Rum polisi göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Kıbrıs Rum kesiminde, hükümet üyelerinin karıştığı yolsuzluklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını protesto eden göstericilere Rum polisi göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Sigmalive gazetesinde yer alan haberde, Rum hükümetinin salgın sürecini yönetmedeki başarısızlığı ve yolsuzlukların, 23 sivil toplum örgütü ile bazı vatandaşlar tarafından protesto edildiği belirtildi.

Protestocuların eylemi önlemeye çalışan polislere itiraz ettikleri ve olayların giderek büyüdüğü, eylemcilerin polislere portakal ve taş attığı ifade edilen haberde, polisin ise göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığı aktarıldı.

Haberde protestoculardan yaralananlar olduğu, 10 kişinin gözaltına alındığı ve 6 kişiye para ceza kesildiği bilgisine de yer verildi.

Dialogos web sayfasında yer alan habere göre ise polisin orantısız güç kullandığına dair medyada yer alan fotoğraf ve videoların ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Rum Polisi Genel Müdürü Stelios Papatheodoru, polisin orantısız güç kullanıp kullanmadığına dair soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Rum kesiminde "yatırım karşılığı vatandaşlık" skandalı

Kıbrıs Rum kesiminde, son dönemde "yatırım karşılığı vatandaşlık" programıyla ilgili yolsuzluk skandalının ortaya çıkması ve batık kredilerle ilgili bilgilerin yer aldığı "Yorgacis Listesi"nin yayımlanması krize neden olmuştu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), son yıllarda farklı ülkelerden suçla bağlantılı binlerce kişiye para karşılığında "altın pasaportlar", diğer bir deyişle "yatırım karşılığı vatandaşlık" adı altında vatandaşlık verdi.

2013'te hayata geçirilen Kıbrıs Rum kesimi yatırım karşılığı vatandaşlık programına göre, GKRY vatandaşlığı için 2 milyon avro değerinde gayrimenkul satın almak ya da 2,5 milyon avroluk yatırım yapmak yeterliydi.

Kıbrıs Rum kesiminin, yatırım karşılığı vatandaşlık programı sayesinde 2013'ten bu yana yaklaşık 7 milyar avro gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Suça karışmış kişilerin de yararlanması nedeniyle eleştirilen program, 13 Ekim 2020'de sonlandırılmıştı.

Rum gazeteciden Anastasiadis "vatandaşlık programından gelir elde etti" iddiası

Öte yandan, Kathimerini gazetesinin GKRY'de yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Parashos, köşesinde Anastasiadis'in "iki devletli çözüm için nabız yokladığını" ve "yatırım karşılığı vatandaşlık programından gelir elde ettiğini" yazmasının ardından 15 Ocak 2021'de istifa ettiğini duyurmuştu.

Parashos, söz konusu köşe yazısında, bir eğlence ortamında Anastasiadis'in, "para karşılığı vatandaşlık programının altın yumurtlayan tavuk olduğunu anladığını ve programın kendi avukatlık bürosuna yıllık 300 milyon avro gelir getirdiğini" ve "bu paraları Seyşeller'e özel uçakla yaptığı seferlerle götürdüğünü" söylediğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan