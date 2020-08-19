Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya Karapınar'daki bin megawattlık güneş enerji santralinin de devreye... Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya Karapınar'daki bin megawattlık güneş enerji santralinin de devreye girmesiyle birlikte ülkemiz bu alanda muhteşem bir tesise ulaşacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya Karapınar'daki bin megawattlık güneş enerji santralinin de devreye girmesiyle birlikte ülkemiz bu alanda muhteşem bir tesise ulaşacaktır. Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulan, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki santralle 2 milyon vatandaşımızın yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak hem de yıllık 2 milyon ton fosil ve karbondioksit salınımını engellemiş olacağız." - ANKARA Kaynak: İHA