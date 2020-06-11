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Son dakika! Pınar Karşıyaka'da üçlü zirve

Son dakika spor haberi: ING Basketbol Süper Ligi'nin koronavirüs pandemisiyle erken bitirilmesi üzerine iç transfer görüşmelerine hız veren Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, genel menajer Selim Çınar ve İstanbul'dan İzmir'e gelen antrenör Ufuk Sarıca buluştu.

Son dakika! Pınar Karşıyaka'da üçlü zirve
11.06.2020 11:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:21

ING Basketbol Süper Ligi'nin koronavirüs pandemisiyle erken bitirilmesi üzerine iç transfer görüşmelerine hız veren Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, genel menajer Selim Çınar ve İstanbul'dan İzmir'e gelen antrenör Ufuk Sarıca buluştu. Transfer politikasını masaya yatıran yeşil-kırmızılılar, bütçe netleştikten sonra somut adım atacak. Başkan Büyükkarcı, yeni sezon bütçesini netleştirmek için takımın isim sponsoru Yaşar Holding'le toplantı yapmayı bekliyor. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceği yeni sezon öncesi kadroyu takımdan ayrılan Crocker ve Triche haricinde korumayı hedefleyen Karşıyaka, sözleşme yenileyeceği oyunculara, ligin oynanmayan 3 aylık kısmından kalan alacaklarında indirim yaparak, yeni kontratlarına yansıtmayı öneriyor.

Yeşil-kırmızılıların opsiyonlu olan sözleşmesini 1+1 yıllığına uzatmayı önerdiği pivot Jordan Morgan'ın kendisine talip olan takımlardan Yunan devi Panathinaikos'la anlaştığı iddia edilirken, oyuncunun ABD'li menajeri Andy Bountogianis iddiaları yalandı. Bountogianis, sosyal medya aracılığıyla, "Haber doğru değil. Morgan konusunda Panathinaikos'la anlaşmamız söz konusu değil. Karşıyaka'yla opsiyonlu bir kontratımız var ve kısa bir süre içerisinde bu opsiyonu ne şekilde değerlendireceğimize karar vereceğiz" açıklamasını yaptı. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca da Morgan'ın kendilerine son kararını cumartesi günü bildireceğini, sözleşmesi biten Metecan Birsen'le yaptığı görüşmede ise milli oyuncunun Kaf-Kaf'ta kalmak istediğini söylediğini açıkladı. Karşıyaka iç transferde imzaları bütçe netleşince attıracak.


Kaynak: DHA

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