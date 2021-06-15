Son dakika: PARA VERMEYEN ANNE VE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
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Son dakika: PARA VERMEYEN ANNE VE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Mert Diplen (20), para istediği annesi Sevgi (46) ve babası Şenol Diplen'i (47) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Mert Diplen (20), para istediği annesi Sevgi (46) ve babası Şenol Diplen'i (47) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan ve 35 suçtan kaydı olduğu belirlenen Mert Diplen, tutuklandı. Olay, gece yarısı, Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' dahil 35 suçtan kaydı bulunan Mert Diplen, iddiaya göre annesi Sevgi Diplen ve babası Şenol Diplen'den para istedi. Diplen çiftinin oğullarının isteğini reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Diplen, önce babası Şenol Diplen'i ardından annesi Sevgi Diplen'i bıçakladı. Sevgi ve Şenol Diplen kanlar içinde yere yığılırken, evden yükselen çığlık seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Söz konusu adrese gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Sevgi ve Şenol Diplen'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Gözaltına alınan Mert Diplen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Sevgi Diplen ve Şenol Diplen'in cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Son dakika: PARA VERMEYEN ANNE VE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika: PARA VERMEYEN ANNE VE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika: PARA VERMEYEN ANNE VE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika: PARA VERMEYEN ANNE VE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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