Son dakika! Otomotiv fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomotiv yedek parçası üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, otomotiv yedek parçası üreten fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 37. Sokak'ta otomotiv yedek parçaları imalatı yapılan fabrikanın üretim bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada çalışanların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın fabrikada hasara yol açtı.

Kaynak: AA