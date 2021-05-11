Son dakika... Osmaniye'de çocuk parkında yılan paniği
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Son dakika... Osmaniye'de çocuk parkında yılan paniği

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'de çocuk parkında yılan paniği Osmaniye'de bir sitenin içerisinde bulunan çocuk parkında görülen yılan paniğe neden oldu.

Osmaniye'de çocuk parkında yılan paniği

OSMANİYE - Osmaniye'de bir sitenin içerisinde bulunan çocuk parkında görülen yılan paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesi 45018 Sokak üzerinde bulunan bir sitesinin çocuk parkında yılan gören vatandaşlar durumu Osmaniye Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yılanı bulmak için harekete geçti. Kısa süre içerisinde oyun aletlerinin yanında bulunan yaklaşık bir buçuk metre boyundaki yılan ekipler tarafından yakalandı. Torbaya koyulan yılan mahalleye uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

Çocuk parkında yaşanan yılan paniği bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, çevredeki bazı vatandaşların ise ellerinde kürekle beklemesi dikkat çekti.

Son dakika... Osmaniye'de çocuk parkında yılan paniği
Son dakika... Osmaniye'de çocuk parkında yılan paniği
Son dakika... Osmaniye'de çocuk parkında yılan paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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