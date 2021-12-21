Son dakika... Osaka'da klinikte çıkarılan yangında "Kyoto kundaklaması"nın örnek alındığı iddia edildi

Japonya'da 25 kişinin öldüğü psikiyatri kliniğindeki yangının baş şüphelisinin, 2019'daki Kyoto animasyon stüdyosuna yapılan kundaklamayı örnek almış olabileceği öne sürüldü.

Osaka yerel emniyeti, saldırının baş şüphelisi Tanimoto Morio'nun (61), kentin Nişiyodogawa bölgesinde yaşadığı ev olduğu iddia edilen konutta yaptığı aramada, bazı gazete kupürleri buldu.

Emniyet, evde bulunan ve Temmuz 2019'da 36 kişinin öldüğü Kyoto animasyon stüdyosunun kundaklanmasına ait gazete kupürünün, klinikte çıkarttığı yangınla bağlantısı olabileceğini bildirdi.

Buna göre baş şüpheli Tanimoto'nun, kliniği yakmayı tasarlarken 2 yıl önceki Kyoto kundaklamasını örnek almış olabileceği belirtildi.

Emniyet birimleri, geçen hafta klinikte meydana gelen yangına ilişkin bulguları da kamuoyuyla paylaştı.

Seloteyp detayı

Buna göre, Tanimoto, geçen ay sonu benzin istasyonundan kimliğini göstererek 10 litre benzin satın aldı ve söz konusu evde olay günü yangın öncesi benzinin yanıcılığını test etti.

Saldırıdan bir gün önce ise Tanimoto, kliniğin acil çıkışını dışarıdan seloteyp ile kapatmaya teşebbüs etti.

Yangında hayatını kaybeden kliniğin sahibi Nişizawa Kotaro'nun olaydan bir gece önce eşine, kliniğin acil çıkış kapısındaki seloteypleri söktüğünü anlattığı aktarıldı.

Sıvı dolu çantayı döktü

Güvenlik kamera kayıtları, yangının, Tanimoto'nun tedavi bahanesiyle kliniğe varmasından 1-2 dakika sonra meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Kayıtlara göre, şüpheli, olay günü yerel saatle 10.15 sularında kliniğin bekleme odasının girişine bıraktığı sıvı dolu kağıt çantanın yanına çömeldi.

Çantaya tekme atarak sıvının zemine dökülmesine yol açan baş şüphelinin daha sonra eğilerek klinik katını ateşe verdiği görüldü.

Daha önce hapse girmiş

Yangın sonrası hastaneye kaldırılan 27 kişi arasındaki Tanimoto'nun karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle tedavisi sürerken hayati riski devam ediyor.

Ulusal basında, metal işçisi olarak tanınan Tanimoto'nun, ailesiyle yaklaşık 30 yıldır görüşmediği ve 2011'de kendi oğlunu bıçaklamaktan hapse girdiği aktarıldı.

Olay

Kentin Kitaşinçi bölgesinde yer alan Japan Railways Osaka İstasyonu yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katındaki psikiyatri kliniğinde, 17 Aralık'ta yangın çıkmıştı.

Yangın sonrası klinikteki 17'si erkek, 10'u kadın 27 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Kamu yayıncısı NHK, yaşları 20 ile 60 arasında değişen 14'ü erkek ve 11'i kadın 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Başbakan Kişida Fumio, olayı "trajik" olarak niteleyerek "yeniden meydana gelmesini önlemek için tüm önlemleri alacaklarını" bildirmişti.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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