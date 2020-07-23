Son dakika! Öğretmen, serinlemek için girdiği derede boğuldu
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Son dakika! Öğretmen, serinlemek için girdiği derede boğuldu

Son dakika güncel haberi: MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Şahin Külür (35), kanyonda girdiği derede yaşamını yitirdi.

Son dakika! Öğretmen, serinlemek için girdiği derede boğuldu
23.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:07

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Şahin Külür (35), kanyonda girdiği derede yaşamını yitirdi.

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olan evli ve 2 çocuk babası Şahin Külür, arkadaşlarıyla birlikte tatile geldiği Seydikemer'in Ören Mahallesi'ndeki Karanlıkiçi Kanyonu'nda serinlemek için dereye girdi. Bir süre sonra Külür'ün suda hareketsiz kaldığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, Muğla AFAD ekipleri ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları sevk edildi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Külür'ün, yapılan incelemede yaşamını yitirdiği tespit edildi.Şahin Külür'ün cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 


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Kaynak: DHA

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