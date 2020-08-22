Son Dakika | Muğla'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika habere göre Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
22.08.2020 23:45 | Son Güncelleme: 22.08.2020 23:54
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 NT 015 plakalı otomobil, Milas-Söke kara yolunda tır ve iş makinesiyle çarpıştıktan sonra savruldu.
Kazada, otomobildeki Orkun Ergünay, Doğaç Karakurt ve Burak Bağcı yaralandı.
Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerce araçtan çıkarılarak 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası Milas-Söke kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA