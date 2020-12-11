Son dakika! Metruk ev alev alev yandı
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Son dakika! Metruk ev alev alev yandı

11.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:21

Son dakika haberleri... Metruk ev alev alev yandı Elazığ'da metruk bir ev alev alev yanmaya başladı, zamanında yetişen itfaiye ekipleri söndürdü.

Metruk ev alev alev yandı

ELAZIĞ - Elazığ'da metruk bir ev alev alev yanmaya başladı, zamanında yetişen itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan iki katlı boş müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görenler durumu, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümenden kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması yapmasının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme yapılacağı bildirildi.

Son dakika! Metruk ev alev alev yandı
Son dakika! Metruk ev alev alev yandı
Son dakika! Metruk ev alev alev yandı
Son dakika! Metruk ev alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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