Son dakika... Merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Bir son dakika haberine göre ADANA'da Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı 3 katlı binanın merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

ADANA'da Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı 3 katlı binanın merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında evlerinden çıkamayan bina sakinleri ise balkonlarda çalışmaların bitmesini bekledi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Obalar Caddesi'ndeki Suriye uyruklu kişilerin kaldığı 3 katlı binada meydana geldi. Evi saran dumana uyanan bina sakinleri, pencereden çıkarak yardım istedi. Seslere uyanan aynı sokaktaki komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Binanın merdiven dairesindeki odunlukta çıkan yangın, itfaiye erleri tarafından kısa sürede evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında evlerinden çıkamayan Suriye uyruklu kişiler ise balkonda çalışmaların tamamlanmasını bekledi.Aynı sokakta oturan İbrahim Gürbey, gece bir kadın çığlığına uyandıkları, dışarı çıktıklarında ise yangını görüp, itfaiyeyi aradıkların söyledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ