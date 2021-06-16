Son dakika! Menemenspor 2 transferi birden duyurdu
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Son dakika! Menemenspor 2 transferi birden duyurdu

Son dakika! Menemenspor 2 transferi birden duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Menemenspor, 30 yaşındaki stoper Polat Güren ve 22 yaşındaki sağ bek Sinan Akgöl'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Menemenspor, 30 yaşındaki stoper Polat Güren ve 22 yaşındaki sağ bek Sinan Akgöl'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu çalışmalar kapsamında son olarak Nazilli Belediyespor forması giyen stoper Polat Güren'i ve yine Nazilli Belediyespor forması giyen Sinan Akgöl'ü kadrosuna kattı.

30 yaşındaki Polat Güren, kariyerinde daha önce İnegölspor, Bayrampaşa, Güngören Belediye, Ümraniyespor, Sandıklıspor ve Gölcükspor formalarını giymişti. 22 yaşındaki sağ bek Sinan Akgöl ise Dardanelspor altyapısında yetiştikten sonra 2019-2020 sezonunda Nazilli Belediyespor'a transfer olmuştu. - İZMİR

Son dakika! Menemenspor 2 transferi birden duyurdu
Son dakika! Menemenspor 2 transferi birden duyurdu
Son dakika! Menemenspor 2 transferi birden duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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