MAZGAL DEMİRİ ÇALARKEN FARK EDİLDİ, KAÇARKEN POLİS ARACINA ÇARPTI - Haberler
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MAZGAL DEMİRİ ÇALARKEN FARK EDİLDİ, KAÇARKEN POLİS ARACINA ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da otomobille geldiği bir akaryakıt istasyonundan mazgal demirlerini çalmaya çalışan Oğuzhan C., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin aracına çarptı.

KONYA'da otomobille geldiği bir akaryakıt istasyonundan mazgal demirlerini çalmaya çalışan Oğuzhan C., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin aracına çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, dün Karaman Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Oğuzhan C., 58 HA 899 plakalı otomobille, akaryakıt istasyonuna gelerek durdu. Aracından inmeyen Oğuzhan C., kapıyı açıp, mazgal demirlerini çalmaya çalıştı. Durumu fark eden istasyon çalışanları polise haber verip, koşarak otomobilin yanına geldi. Aracıyla kaçmaya çalışan Oğuzhan C., bu sırada ihbar üzerine olay yerine gelen Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekiplerinin sivil plakalı aracına çarptı. Gözaltına alınan Oğuzhan C.'nin birçok hırsızlık olayına karıştığı, hakkında yakalama kararı bulunduğu ve kullandığı otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. Yapılan aramada otomobilde aynı yöntemle, iki farklı akaryakıt istasyonundan çaldığı mazgal demirleri de bulundu.

ARKADAŞI İLE İNŞAATTAN 300 KİLO DEMİR ÇALMIŞ

Oğuzhan C. otomobili arkadaşı Mehmet U.'dan aldığını söyledi. Mehmet U.'nun da 'kasten yaralama, hırsızlık ve görevli memura mukavemet' suçlarından hakkında yakalama kararı olduğunun belirlenmesi üzerine saklandığı evde yakalandı. Ekipler ayrıca Oğuzhan C. ve Mehmet U.'nun 11 Eylül'de bir motosiklet ile bir inşaattan 300 kilo demir çaldığını saptadı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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MAZGAL DEMİRİ ÇALARKEN FARK EDİLDİ, KAÇARKEN POLİS ARACINA ÇARPTI

MAZGAL DEMİRİ ÇALARKEN FARK EDİLDİ, KAÇARKEN POLİS ARACINA ÇARPTI

MAZGAL DEMİRİ ÇALARKEN FARK EDİLDİ, KAÇARKEN POLİS ARACINA ÇARPTI

MAZGAL DEMİRİ ÇALARKEN FARK EDİLDİ, KAÇARKEN POLİS ARACINA ÇARPTI

MAZGAL DEMİRİ ÇALARKEN FARK EDİLDİ, KAÇARKEN POLİS ARACINA ÇARPTI
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Haber: MAZGAL DEMİRİ ÇALARKEN FARK EDİLDİ, KAÇARKEN POLİS ARACINA ÇARPTI - Haberler
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