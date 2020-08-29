Son dakika... Mardin'de 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs eden zanlı yakalandı
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Son dakika... Mardin'de 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs eden zanlı yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu teknik ve fiziki olarak takibe alınan "Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Son dakika... Mardin'de 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs eden zanlı yakalandı
29.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 29.08.2020 13:50

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu teknik ve fiziki olarak takibe alınan "Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.A. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu, Bostanlı köyünde 2012 yılında 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 şahsın yaralanması ile sonuçlanan olayda adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan aranan ve o tarihten itibaren firari olan L.A. isimli şahsın Çukurdere Mahallesinde evde gizlendiği tespit edildi. Bostanlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince eve yapılan operasyon sonucu yakalan L.A. gözaltına alındı.

Zanlı jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip çıkarıldığı mahkemece "Adam Öldürmeye Tam Teşebbüs ve Silah, Mühimmat Bulundurma" suçlarından tutuklanarak Diyarbakır Cezaevine teslim edildi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

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