Son Dakika | Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı mültecilere vatandaşlık verilmesine karşı olduğunu açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı mültecilere vatandaşlık verilmesine karşı olduğunu açıkladı

Son dakika güncel haberine göre Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe, ülkesindeki Suriyeli ve Filistinli mültecilere vatandaşlık verilmesini kabul etmediğini belirtti.

Son Dakika | Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı mültecilere vatandaşlık verilmesine karşı olduğunu açıkladı
05.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:27

Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe, ülkesindeki Suriyeli ve Filistinli mültecilere vatandaşlık verilmesini kabul etmediğini belirtti.

Vehbe, başkent Beyrut'ta devir teslim törenindeki konuşmasında Dışişleri Bakanlığının izleyeceği programa ilişkin bilgi verdi.

Yeni Bakan, Lübnan Anayasası'nda yer alan Filistinli mültecilere vatandaşlık verilmesini kabul etmeyen ve ülkelerine dönüş hakkını destekleyen maddeye bağlı olduğunu ifade etti.

Vehbe, Dışişleri Bakanlığının, Suriyeli sığınmacılar kapsamında geçen temmuz ayında Bakanlar Kurulu tarafından tamamlanan araştırma raporunun uygulanması için çalışmalar yapacağını da aktardı.

İsrail ihlallerine karşı koyulması gerektiğine işaret eden Vehbe, Tel Aviv'le deniz, kara ve hava sınırlarının çizilmesi ve işgal altındaki Lübnan topraklarının İsrail'den geri alınması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Lübnan'da yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli ve 175 bine yakın Filistinli mülteci yaşıyor.

Hitti'nin istifası

Lübnan'da 3 Ağustos Pazartesi günü istifa eden Dışişleri Bakanı Nasif Hitti'nin yerine atanan Vehbe, Saad el-Hariri hükümetinde Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Vekilliği görevinde bulunmuş, daha sonra Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın diplomasi danışmanlığına getirilmişti.

Nasif Hitti pazartesi günü ülkesinin içinde bulunduğu kritik koşullarda görevini yerine getiremediğini ifade ederek Başbakan Hassan Diyab'a istifasını sunmuştu.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek Politika
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu Ekonomi
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı 3. Sayfa
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı Ekonomi
Cumhurbaşkanı kararıyla MASAK Başkanı Osman Dereli resmen görevden alındı
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
Son Dakika: Çeşme'de Ukraynalı modelin darbedilmesiyle ilgili kaymakamın görev yeri değiştirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetti, 4000'e yakın yaralı var
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Tekne faciasında annesini ve 2 kardeşini kaybeden genç, kaptanı suçluyor: Şaka yaparken ailemi öldürdü
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Son Dakika: Bedelli ve dövizli askerlik ücretlerine zam geldi
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Çağatay Ulusoy'dan 5 yıl sonra bir ilk! Mücadele Çıkmazı filminde oynayacak
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün sırları ortaya çıkıyor! Batık Rus şilebinin içi 62 sene sonra ilk kez görüntülendi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Yoğun ilgi gören ejder meyvesi dalından toplanır toplanmaz adedi 15 liradan alıcı buluyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, sarı lacivertlilerden ayrılık sürecini anlattı
Beyoğlu'nda 'değnekçilik' yapan 7 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu'nda "değnekçilik" yapan 7 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Lübnan'daki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının sayısı 6'ya yükseldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Yeşim Salkım'a küfür eden Murat Övüç'e ilk destek Tuğba Ekinci'den geldi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Mutfak ekipmanlarını yerde gören Mehmet Yalçınkaya küplere bindi! Tüm yarışmacıları azarladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Yaşar Güler Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Müjde Ar Demet Akalın Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Deprem Malatya
Şu an buradasınız: Son Dakika | Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı mültecilere vatandaşlık verilmesine karşı olduğunu açıkladı - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 12:30:57. #1.14#
title