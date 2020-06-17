Son Dakika: Kuşadası'nda babalar gününde dev uçurtma şenliği yapılacak
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Son Dakika: Kuşadası'nda babalar gününde dev uçurtma şenliği yapılacak

Son dakika haberleri: Kuşadası Belediyesi Babalar Günü'nde Türkiye'nin en büyük uçurtma gösterisini gerçekleştirecek.

Son Dakika: Kuşadası'nda babalar gününde dev uçurtma şenliği yapılacak
17.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:49

Kuşadası Belediyesi Babalar Günü'nde Türkiye'nin en büyük uçurtma gösterisini gerçekleştirecek. Etkinlik sırasında uçurtma atölyeleri ve sokak lezzetleri kurulacak, babalara ve çocuklara özel yarışmalar yapılacak.

Tüm babaların bu özel gününü kutlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, " Türkiye'nin en büyük uçurtma gösterisi 21 Haziran Pazar günü saat 13.00 - 19: 00 arasında Sevgi Plajı'nda sizleri bekliyor olacak. Ayrıca babalar ve çocuklara özel çok renkli sürprizlerimiz var. Güzel anılar biriktirmek için etkinliğimize bekleriz " dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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