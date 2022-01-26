Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 77 bin 434 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 416 bin 536 testte 77 bin 434 vaka tespit edildi. 188 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 501 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 416 bin 536 testte 77 bin 434 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 501 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kronik hastaların, yaşlıların Kovid- 19'a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri