Son dakika! Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika! Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Son dakika! Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2'si muvazzaf asker, 2'si ihraç, biri açığa alınmış ve 6'sı emekli askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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