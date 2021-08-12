Son Dakika | Kırıkkale'den sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya ekip desteği

Son dakika haberleri... Kırıkkale'den sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.

Kırıkkale'den sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgeye UMKE ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi gönderildiği belirtildi.

Selden etkilenen vatandaşlara sağlık ve yardım hizmeti sunan ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Araçların ulaşabildiği noktalardan vatandaşları tahliye etmeye devam eden ekiplerimiz, gece geç saatlere kadar süren çalışmalar sonrasında kurtulan vatandaşları, kurulan sahra hastanelerine götürerek tedavi edilmelerini sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Yahşihan Belediyesi de Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatıyla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine itfaiye aracı, vidanjör ve 6 personel gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen