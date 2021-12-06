Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde konuştu. Enflasyon konusuna değinen Kılıçdaroğlu, sert sözlerle hükümete yüklendi.

"SİYASETİ BIRAKIRIM"

Kılıçdaroğlu, "Yıllık enflasyon 21.31'miş. Saray'dan talimat gittiğini bilmiyor muyuz? ENAG, bu işin uzmanları 3.5 değil 9.91 aylık, yıllık yüzde 58 diyor. Hangisi doğru? TÜİK'in verdiği mi doğru? Herhangi bir bakkal 'yıllık enflasyon yüzde 21' desin, siyaseti bırakacağım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle:

"SAYIŞTAY'A MÜDAHALE EDEN KİM?"

"Sayıştay raporları değiştiriliyorsa, yürütmenin korktuğu bir şey var. Gerçek raporda dünyanın yolsuzluğu var, buraya gelende bir şey yok. Sayın Bakan "Biz bütün bilgileri verdik" dedi. Sayıştay'ın Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki temsilcisine söz vermediler. Eğer denetlenen kurum, Sayıştay denetçisine bilgi, belge vermiyorsa yürütme TBMM'ye hesap vermiyor demektir. Sayıştay'a müdahale eden kim? Beni üzen nokta TBMM seçimle gelen birisini, kendi imzayla bütçe yazan birisinin gelip burada bütçeyi anlatmamasıdır. Bu parlamentonun saygınlığına gölge düşürür. Gelip anlattılar, pembe bir tablo anlattılar. Yangında bile "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla söndürmeye başladık" diyorlar. Onların bir suçu yok. Tek kişilik hükümette, bütçeyi gelip sunacak olan tek kişidir. Hangi gerekçeyle yaptığını bilmeliyiz, bizim sorularımıza da açık ve net cevap vermeli.

"TBMM VESAYET ALTINDA DEMEKTİR"

Meclis'in itibarını bırakmadınız. Bakanlar milletvekillerinin sorularına yanıt vermiyorsa, Meclis sıradan bir kurumdur demektir. Anayasada yazıyor, 15 gün içinde cevap vermiyorlar. Türkiye'de bir kişi karar verir, her şey olur noktasına geldik. Tüm milletvekillerinin samimi olması lazım. 600 kişi, toplumun nezdinde itibarsız kişi olarak algılanıyor şu anda. Sorularına bile cevap verilmiyor. Bu süreç böyle devam ederse, TBMM vesayet altında demektir. Milletvekili sorularına yanıt verilmezse, Sayıştay raporları değiştirilirse, o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır.

"DİLİMİZDE TÜY BİTTİ"

Ekonomik krizin geldiğini söyledik. Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmadı. Sanayicinin, işçinin derdi ne, bunları öğrenmedin. Çiftçinin, emeklinin, çalışanın derdi var, dinleyin bunları. Dilimizde tüy bitti. Bir kişi "her şeyi ben bilirim" diyorsa dünyanın en cahil adamıdır. Ekonomik Sosyal Konsey, anayasal bir kurumdur. Anayasal bir kurumu çalıştırmıyorsun. Bu konseyin neden toplanmadığını sormanız lazım. Bizi arıyorlar "siz söyleyin" diye.

"HERKES BİRBİRİNİN KUYUSUNU KAZIYOR"

Bu bütçe hangi sorunu çözüyor, çiftçinin sorunu çözüyor mu? Gübre fiyatlarından haberler i var mı bunların? Saray'a bakıyorlar, herkesin durumu çok iyi. Orası sanki Bizans sarayı, herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Devlet kendi çiftçisiyle rekabet eder mi? Dışarıdan daha pahalıya buğday getiriyorsun, kendi çiftçine ödemiyorsun. Ben esnafı, çiftçiyi, turizmciyi dinliyorum siz kimi dinliyorsunuz? Saray'da birbirlerini dinliyorlar.

"ESNAFIN HANGİ DERDİNİ ÇÖZÜYOR?"

Fiyat istikrarını sağlamakla görevli kurum Merkez Bankası'dır. Merkez Bankası'nı iğdiç ettiler. Oradan bu yetkiyi alıp Fiyat İstikrar Komitesi'ne verdiler. Komite kaç kere toplandı? Esnafın hangi derdini çözüyor? Esnaf sattığı malın yerine yenisini alamıyor. 2 liraya sattığı 4 lira, 4 liraya sattığı 8 lira oluyor. AK Parti'nin saygıdeğer milletvekillileri, ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki ülkede saat başı etiket değiştiren elemanlar istihdam ediliyor.

128 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası'nı öyle bir hale getirdiler ki 128 milyar dolar buharlaştı. Bir protokol yapıyorlar, damada teslim ediyorlar. Damat ile kayınpeder ne yaptılar 128 milyar doları? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim, sizin de göreviniz. Sormanız lazım. Birisi de "128 milyar dolar hiç olmadı" diyor ve sizin sıralarınızda milletvekili olarak oturuyor.

"BUNLARIN HİÇBİRİ MİLLİ DEĞİL"

Bu hükümet partiler nezdinde de dünya nezdinde de itibarı olmayan tek kişilik bir hükümettir. Şunu sordunuz mu, "Kendi vatandaşımdan neden dolarla, altınla, avroyla borçlanıyorum?" Bunların hiçbiri milli değil, oturan bakanların da hiçbirisi milli değil. Kendi parası değer kazansın diye mücadele etmeyip de Türk parası pul haline gelsin diye çalışan biri.

"TÜRK LİRASINI BU HALE NASIL GETİRİYORLAR"

Vatandaşın da güveni dolar. Bankalardaki mevduatların yüzde 63'ü dolar. Vatandaş topladığı parayı dolar olarak avro olarak bankalarda tutuyor. Daha da artacak. Krediyle dolar alıyor, dolar alıp bankaya atıyor. Türk lirasını bu hale nasıl getiriyorlar? Ben soruyorum, siz de rahat soramıyorsanız, kapılar ardında sorun.

Bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilmez. Hiçbir zaman bu ülkenin insanların töresinde devlet bir kişiye teslim edilmedi. 2018'den sonra devlet teslim edildi. Zaten "hükümet" değil "kabine" diyor. Erdoğan "Ben hiçbir zaman faizci olmadım" diyor. Bütün faizcilerin, tefecilerin tek umudu Erdoğan'dır. Güvencesi de umudu da Erdoğan'dır.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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