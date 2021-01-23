Son dakika: Kerkük'te DEAŞ mensubu 5 terörist yakalandı
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Son dakika: Kerkük'te DEAŞ mensubu 5 terörist yakalandı

23.01.2021 23:29 | Son Güncelleme: 23.01.2021 23:32
Son dakika: Kerkük'te DEAŞ mensubu 5 terörist yakalandı

Son dakika habere göre Irak'ın Kerkük ilinde düzenlenen operasyonda DEAŞ mensubu 5 terörist yakalandı.

Irak'ın Kerkük ilinde düzenlenen operasyonda DEAŞ mensubu 5 terörist yakalandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine polisin kent merkezinde bulunan Penca Ali semtindeki adrese baskın düzenlediğini belirtti.

Kemal, operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişinin yakalandığını ifade etti.

Teröristlerin sorgularında daha önce Kerkük'ün güneyinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenledikleri itirafında bulunduklarını söyleyen Kemal, resmi işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildiklerini dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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