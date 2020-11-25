Son dakika: Kenan Işık'tan sevindirici haber! Kenan Işık iyileşti mi? Kenan Işık kimdir? Kenan Işık'a ne olmuştu? Kenan Işık kaç yaşında?

Son dakika: Kenan Işık'tan 6 yıldan sonra müjdeli haber geldi! Yıllardır yoğun bakımda yama mücadelesi veren Kenan Işık iyileşti mi? Işık'ın eşi Beril Işık, sağlık durumu hakkında ne söyledi? Kenan Işık'a ne olmuştu? Kim milyoner olmak ister yarışmasının sevilen sunucusu Kenan Işık kimdir?

Son dakika: 6 yıldan fazla yoğun bakımda kalan Kenan Işık'ın sağlık durumu nedir? Fenalaşarak dengesini kaybedip düşen Kenan Işık yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Kenan Işık hakkında bugün SABAH gazetesi köşe yazarı Yüksel Aytuğ'un yazısında yer alan habere göre sağlık durumunun iyiye gittiği ve olumlu gelişmelerin yaşandığı haberi alındı. Eşi Beril Işık Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında neler söyledi? Kenan Işık iyileşti mi? İşte Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin detaylar haberiizde...

KENAN IŞIK İYİLEŞTİ Mİ?

Sabah gazetesinin köşe yazarlarından Yüksel Altuğ, ünlü sunucunun sağlık durumunun iyiye gittiğini bugünkü yazısında duyurdu. Aytuğ, Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı:

"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor"

"VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR "

Beril Işık'ın verdiği son dakika müjdesi şöyle devam ediyor; "Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

Kenan Işık, 2014 yılında gittiği otelin saunasından çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarptı. Işık, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 6 yıldır yaşam mücadelesini sürdüren Işık'ın tedavisi evinde devam ediyor.

Türkiye'yi üzen son dakika gelişmesinin ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alınmış, ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam edildi. Bir süredir de kendisinden müjdeli bir haber alınamıyordu.

KENAN IŞIK KAÇ YAŞINDA?

Kazadan sonra, Işık'ın sol tarafı felçli kaldığı bilgisi sağlık durumu ile ilgili son gelen bilgiler arasındaydı. 1 Ekim 1947 doğumlu usta sanatçı 73 yaşındadır.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Yusuf Kenan Işık, 1947 yılında Yeşilyurt, Malatya'da doğan Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusudur.

Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memur çocuğu olan Kenan Işık orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu.

Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Olayın olduğu tarihten bu yana komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir.

FİLMLERİ

1990-Hanımın Çiftliği

1991-Sızı

1993-Süper Baba

1997-Sıcak Saatler

2002-Yeşil Işık

TV PROGRAMLARI

Dadı

Kim Beş Yüz Milyar İster?

Kim Beş Yüz Bin İster?

Fikrimin İnce Gülü (2007)

Kim Bir Milyon İster? 2008

Dünya Bir Oyun Sahnesi

Kelimenin Gücü 2010 - 2011

Kim Milyoner Olmak İster? 2011 - 2014