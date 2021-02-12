Son dakika! Kastamonu'da deprem mi oldu? Kastamonu'da korkutan deprem!
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Son dakika! Kastamonu'da deprem mi oldu? Kastamonu'da korkutan deprem!

12.02.2021 07:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 07:19
Son dakika! Kastamonu'da deprem mi oldu? Kastamonu'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'tan alınan son dakika bilgilerine göre Kastamonu'da deprem meydana geldi. Depremi hisseden Kastamonulular son dakika! Kastamonu'da deprem mi oldu? Kastamonu'da korkutan deprem! merak ediyor.

Sabah saatlerinde meydana gelen depremi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü kaydetti. Kastamonu'da deprem mi oldu? Kastamonu'da korkutan deprem meydana geldi.

SON DAKİKA KASTAMONU'DA DEPREM Mİ OLDU? KASTAMONU'DA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'dın kaydettiği verilere göre Kastamonu'da deprem yaşandı, Kastamonu Merkez'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saatler 06.39'u gösterdiğinde gerçekleşen Kastamonu Merkez'deki depremi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü4.9 büyüklüğün kaydederken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) depremi 4.5 büyüklüğümde kaydetti. Sabah saatlerinde olan Kastamonu deprem, vatandaşları korkuttu.

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