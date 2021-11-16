Son Dakika | Japonya Başbakanı Kishida Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikili güvenlik iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaklaşık 40 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklanırken, Mayıs ayında Fransa'nın da katılımıyla gerçekleşen ortak tatbikat da dahil olmak üzere ülkeler arasındaki dayanışmayı memnuniyetle karşılayan liderlerin, güvenlik iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Fransa'yı Japonya'nın "özel ortağı" olarak nitelendiren ve Avrupa Birliğindeki liderlik rolünden övgüyle söz eden Kishida'nın, "özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesi " vizyonunu gerçekleştirmek için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söylediği kaydedildi.

Macron'dan Kishida'ya tebrik

Kishida'yı 4 Ekim'de başbakanlık koltuğunu devralmasından dolayı tebrik eden Macron'un, Japonya'nın bu ayın başlarında gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Zirvesinde açıkladığı dünyanın sıfır karbon salınımı hedefine yaklaşmasına yardımcı olma konusundaki taahhütlerini memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.

Yoğun gündem

Liderlerin ayrıca korona virüs salgınından Çin ve Kuzey Kore eksenli güvenlik sorunlarına ve Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları meselesinden küresel iklim değişikliğine kadar pek çok farklı bölgesel ve küresel konuda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. - TOKYO

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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