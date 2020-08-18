Son Dakika | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Son Dakika | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu üretiminin önüne geçmek amacıyla yapılan operasyon sonucunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

Son Dakika | Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
18.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:30

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu üretiminin önüne geçmek amacıyla yapılan operasyon sonucunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önüne geçmek için Eldivan ve Kızılırmak ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında B.K. ve M.K. isimli 2 şahıs yakalandı. Şahısların evlerinde, eklentilerinde ve bahçesinde yapılan aramada ise 34 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 300 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Şüpheli B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.K. ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

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Kaynak: İHA

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