Son Dakika | JANDARMA VE POLİSTEN DRONLU DENETİM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | JANDARMA VE POLİSTEN DRONLU DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi kordinesinde, Kaş ve Finike Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekiplerinin katılımı ile dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi kordinesinde, Kaş ve Finike Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Büro Amirliği ekiplerinin katılımı ile dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere, ceza yazıldı.

Havanın ısınması, bayram tatili nedeniyle turizm trafiğinin artması dolayısıyla yoğunlaşan trafikte kazaların önüne geçmek amacıyla, Antalya'nın Kaş, Demre ve Finike ilçelerinde dronlu trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde ilginç anlar yaşandı. Toplu taşıma araçlarına Kaş'tan yolcu gibi binen bir sivil ekip, Finike'ye kadar biletli yolculuk yaparak, sürücünün ve yolcuların trafik ve Covid-19 kurallarına uyup uymadığını denetledi. Finike'den yolcu otobüsten ineceği sırada kendini tanıtan sivil ekip, sürücüye trafik kurallarına uyduğu için, yolculara da özellikle hepsinin maske takmasından dolayı teşekkür etti. Özel araçlarda sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı, yolcuların emniyet kemeri ve maske takıp takmadığı kontrol edildi.

Dron ile yapılan denetimlerde, kurallara uymayan sürücülerin tespiti yapıldı. Trafik ihlali yapan ve kurallara uymadığı tesbit edilen 41 sürücüye 32 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Son Dakika | JANDARMA VE POLİSTEN DRONLU DENETİM
Son Dakika | JANDARMA VE POLİSTEN DRONLU DENETİM
Son Dakika | JANDARMA VE POLİSTEN DRONLU DENETİM
Son Dakika | JANDARMA VE POLİSTEN DRONLU DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Soylu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin...
Soylu: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel İrem Derici Kadir Doğulu
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | JANDARMA VE POLİSTEN DRONLU DENETİM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 10:13:24. #1.14#

title