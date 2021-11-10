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Son dakika! Jandarma'dan suç örgütüne operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Jandarma'dan suç örgütüne operasyon

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde Jandarma düzenlediği operasyon ile suç örgütünü çökertti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Jandarma düzenlediği operasyon ile suç örgütünü çökertti.

Edinilen bilgiye göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları tespit edilen 3 kişinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 5 gram kubar esrar, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 6 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

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