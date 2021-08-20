Son dakika! İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı
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Son dakika! İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Son dakika! İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Menderes'in Deliömerli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve bir dozer ile müdahale başlatıldı.

Urla'nın Balıklıova bölgesinde de makilik alanda çıkan yangına müdahale için bir uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika! İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Son dakika! İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Son dakika! İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Son dakika! İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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