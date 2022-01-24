Son Dakika: İstanbul'da kar esareti! Toplu ulaşım kilitlendi, metro seferleri uzatıldı

Son dakika: İstanbul'da önceki akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş, evine ulaşamadı. Hem trafikteki hem de toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle metro seferleri saat 02.00'a kadar uzatıldı.

İstanbul'da cuma gününden bu yana etkisini artıran soğuk hava dalgası, cumartesinden itibaren yerini kara bıraktı. Pazar ve pazartesi de ise kar yağışı resmen hayatı felç etti. Metrokent İstanbul'da hem trafikteki aksaklık hem de toplu taşıma araçlarındaki yoğun nedeniyle binlerce vatandaş, evine ulaşmakta zorluk yaşadı. Vatandaşların toplu ulaşım alanlarında mahsur kalmasının ardından metro seferleri saat 02.00'a kadar uzatıldı.

TOPLU TAŞIMADA AŞIRI YOĞUNLUK

Kentin büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar çareyi, araçlarını ve toplu taşımayı bırakıp yürümekte buldu.

METRO SEFERLERİ SAAT 2'YE KADAR UZATILDI

Tüm bu yaşananların ardından metro seferlerinde de değişikliğe gidildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir" denildi.

Abdullah Karlıdağ Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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