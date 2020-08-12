Son dakika... İstanbul'da hırsızlık zanlıları bekçilere ateş açıp kaçtı
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Son dakika... İstanbul'da hırsızlık zanlıları bekçilere ateş açıp kaçtı

Son dakika haberleri: Maltepe'de hırsızlık yaptıkları sırada yakalanan arkadaşlarını kurtarmak isteyen zanlılar, bekçilere ateş açıp kaçtı.

Son dakika... İstanbul'da hırsızlık zanlıları bekçilere ateş açıp kaçtı
12.08.2020 07:09 | Son Güncelleme: 12.08.2020 07:12

Maltepe'de hırsızlık yaptıkları sırada yakalanan arkadaşlarını kurtarmak isteyen zanlılar, bekçilere ateş açıp kaçtı.

Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi'nde hırsızlık amacıyla bir marketin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan 4 şüpheli, o sırada mahallede devriye halindeki bekçiler tarafından fark edildi.

Bekçiler, geldikleri otomobille kaçmaya çalışan şüphelilerden birini yakaladı. Zanlıyı caddede açık olan fırının içine götüren bekçilere, diğer şüphelilerden biri tarafından tabancayla ateş açıldı.

Bekçilerin, gözaltına aldıkları kişiyi bırakmaması üzerine şüpheliler, başka bir otomobile çarparak kaçtı.

Olayda yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Polis, otomobille kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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