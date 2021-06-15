Son dakika: İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında bir Filistinliyi yaraladı
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Son dakika: İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında bir Filistinliyi yaraladı

Son dakika: İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında bir Filistinliyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün gerçekleştireceği "bayrak yürüyüşüne" karşı Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösteriye İsrail askerleri tarafından ateş açıldı, saldırıda bir Filistinli genç yaralandı.

Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün gerçekleştireceği "bayrak yürüyüşüne" karşı Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösteriye İsrail askerleri tarafından ateş açıldı, saldırıda bir Filistinli genç yaralandı.

Filistinli bir grup genç, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin İsrail ile sınır bölgesinde aşırı sağcı Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşüne" karşı gösteri düzenledi.

Filistinli gençlerin sınır bölgesindeki bazı telleri kesmesi üzerine İsrail askerleri gerçek mermilerle ateş açtı.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir Filistinli genç yaralandı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Aşırı sağcı Yahudi örgütlerin Kudüs'te "bayrak yürüyüşü" adı altında düzenlemeyi planladığı eylem nedeniyle Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir ve çevresinde ciddi gerginlik yaşanıyor.

Aşırı sağcı İsraillilerin tartışmalı "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı İsrailliler, 10 Mayıs'ta İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin yıl dönümü nedeniyle Eski Şehir'de "bayrak yürüyüşü" yapmayı planlamıştı.

Kentteki gerginlik nedeniyle bu yürüyüşün güzergahı değiştirilmiş ve Eski Şehir'de Müslümanların yoğunlukta olduğu bölgelerden geçişe izin verilmemişti.

Bunun üzerine aşırı sağcı İsrailler, "bayrak yürüyüşünü" 10 Haziran'da Eski Şehir'de Müslümanların ağırlıkta olduğu bölgelerden geçecek şekilde yeniden yapmayı planlamış ancak İsrail polisi güzergaha onay vermemişti.

Tüm bu tartışmaların ardından İsrail Güvenlik Kabinesi, aşırı sağcıların "bayrak yürüyüşünün" 15 Haziran'da yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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