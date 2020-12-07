Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı
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Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı

07.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:01

Son dakika: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2021 yılı asgari ücretinin net 3 bin 800 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı için komisyon ilk toplantısını 4 Aralık'ta gerçekleştirdi. Bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle bir ilk yaşanarak toplantı internet üzerinden yapıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını TİSK'in ev sahipliğinde 15 Aralık'ta, üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek. Komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

İLK ÖNERİ DİSK'TEN GELDİ

İşçi konfederasyonları Türk-İş, Hak-İş ve DİSK zam görüşmelerinde ortak hareket ediyor. Türk-İş şu an için asgari ücret zammı için henüz bir rakam açıklamazken, işçi tarafından ilk öneri DİSK'ten geldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, net asgari ücretin en az 3 bin 800 lira olması gerektiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı
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