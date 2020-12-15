Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle uzun süredir gündemde olan yaptırımlar, dün ABD'de tarafından resmen açıklandı. CAATSA yaptırımları adı altında ABD tarafından Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve kurumun üç çalışanı yaptırım listesine alındı.

S-400'LERİN ABD ASKERİ TEKNOLOJİSİNE ZARAR VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

"Türkiye'yi S-400 sorununu derhal ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz" diyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'S-400 alımının Amerikan askeri teknolojisinin ve personelinin güvenliğini tehlikeye atacağı' yönündeki görüşlerini Türkiye'ye 'en üst seviyede' ilettiklerini söyledi.

Pompeo, yaptırımlar çerçevesinde İsmail Demir ile diğer üç ismin ABD'deki olası malvarlıklarının dondurulacağını, bu isimlere vize kısıtlaması getirileceğini belirtti. Yaptırımlar kapsamında Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracat lisansı ve izni verilmeyeceğini söyledi.

İRAN'DAN DESTEK GECİKMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Azerbaycan'daki törende okuduğu bir şiir nedeniyle ilişkilerin gerildiği İran ise yaptırım kararı üzerine Türkiye'ye desteklerini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti. Zarif, "komşular önceliğimiz" etiketiyle paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi: "ABD'nin, Türkiye aleyhindeki son yaptırımlarını şiddetle kınıyor ve (yaptırımlara karşı) Türk halkı ve hükümetinin yanında duruyoruz"

RUSYA DA YAPTIRIM KARARINA SERT ÇIKTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise yaptırım kararına ilişkin "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür" dedi.

ALİYEV, YAPTIRIMLARI 'KABUL EDİLEMEZ' BULDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararına tepki göstermiş ve kararı "kabul edilemez", "haksızlık" ve "hukuka aykırılığın bir göstergesi" şeklinde nitelendirmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN İLK TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin S-400 yaptırımı ile ilgili olarak "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.