Son dakika! İran'da silahlı kuvvetlere ait 4 banka devlet bankasına bağlandı
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Son dakika! İran'da silahlı kuvvetlere ait 4 banka devlet bankasına bağlandı

20.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:00
Son dakika! İran'da silahlı kuvvetlere ait 4 banka devlet bankasına bağlandı

Edinilen son dakika haberine göre İran'da, Devrim Muhafızları Ordusu ve silahlı kuvvetlere ait dört banka ile bir finans kuruluşunun devlet bankası Sepah'ın çatısı altında birleşitirilmesine ilişkin işlemler tamamlandı.

İran'da, Devrim Muhafızları Ordusu ve silahlı kuvvetlere ait dört banka ile bir finans kuruluşunun devlet bankası Sepah'ın çatısı altında birleşitirilmesine ilişkin işlemler tamamlandı.

Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün (Devrim Muhafızları Ordusu'na ait) Ensar Bankası'nın katılımıyla birlikte Sepah Bankası çatısı altında birleşme işlemi sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki bankacılık sistemini düzenlemek hedefiyle gerçekleştirilen bu işlemin önemine işaret eden Himmeti, şunları kaydetti:

"(Mart 2019'da) Duyurduğumuz üzere (Devrim Muhafızları Ordusu'na ait) Mehr-i İktisad Bankası, (Polis Gücü'ne bağlı) Kavvamin Bankası ve (İran Ordusu'na bağlı) Hikmet-i Iraniyan Bankası ile Kevser Kredi Kuruluşu'nun Sepah'la birleştirilme işlemi de geçtiğimiz günlerde tamamlandı."

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 26 Şubat 2019'da Merkez Bankası'nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlere bağlı bankaların tek çatı altında toplanacağını bildirmişti.

Son yıllarda İran medyasında, ülkedeki bazı bankaların ve kredi kuruluşlarının iflas aşamasına geldiği söylentilerine yer verilmişti.

İran'ın 1925'te kurulan ilk bankası Sepah'ın Paris, Frankfurt, Roma ve Londra'da da şubeleri bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından 2007'de Tahran'ın füze programıyla ilişkilendirilerek ambargo listesine alınan Sepah Bankası'na yaptırımlar, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın ardından 2016'da kaldırılmıştı.

Washington yönetimi, nükleer anlaşmadan tek taraflı şekilde çekilmesinin ardından Sepah'la birlikte İran'da 70 finans kuruluşunu yaptırım listesine almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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