Hamza Dağ: "AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm devam etmektedir"
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Hamza Dağ: "AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm devam etmektedir"

21.11.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:46

Hamza Dağ: "AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm devam etmektedir" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Herkes şunu iyi bilsin ki; AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm süreci, çözüm olayı her zaman devam etmektedir.

Hamza Dağ: "AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm devam etmektedir"

KÜTAHYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Herkes şunu iyi bilsin ki; AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm süreci, çözüm olayı her zaman devam etmektedir. Çünkü AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde her sorunu kendi sorunu gibi bildi ve bu sorunları çözüme ulaştırma derdini taşıdı. Ama hep mahalle içine, hep parti içine, hep Cumhur İttifakı'na söz söyleyeceksiniz, birilerine şirin gözükmek için dışarı hiçbir şey söylemeyeceksiniz" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığının 7. Olağan Genel Kurulunda konuşan Dağ, isim vermeden Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın özel bir TV kanalında yaptığı açıklamalarını eleştirdi.

Cumhur İttifakı'nın yüzle 55'leri zorlayan bir siyasi hareket olduğunu kaydeden Hamza Dağ, "Herkes şunu iyi bilsin ki; AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm süreci, çözüm olayı her zaman devam etmektedir. Çünkü AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde her sorunu kendi sorunu gibi bildi ve bu sorunları çözüme ulaştırma derdini taşıdı. Ama hep mahalle içine, hep parti içine hep Cumhur İttifakı'na söz söyleyeceksiniz, birilerine şirin gözükmek için dışarı hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Var mı böyle bir şey, var mı böyle bir dünya. Biz iktidara geldiğimizden bugüne zaten çözüm sürecini bizzat hayata geçiriyoruz. Sorunları çöze çöze geliyoruz. ya bir eleştiri yaparken, içeriden eleştiri yaparken biraz dışarıya bir şeyler söyleyin, bu bir. İkincisi 2005'ten beri şöyle yaşadıklarımıza bir bakın, sanki çok mu rahat bıraktılar. Birçok iş yapmak istediğimiz halde rahat rahat bu işleri yapmamıza fırsat mı verdiler. Evet hukuk diyenler, biz hep hukuk dedik. Biz hep adalet dedik" ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ: 'AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm devam etmektedir'
Hamza Dağ: 'AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm devam etmektedir'
Hamza Dağ: 'AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm devam etmektedir'
Hamza Dağ: 'AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm devam etmektedir'
Hamza Dağ: 'AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm devam etmektedir'
Hamza Dağ: 'AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı döneminde çözüm devam etmektedir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE

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