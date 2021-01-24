Son dakika haber... Yolu kapalı köyde başından yaralanan çocuk, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Yolu kapalı köyde başından yaralanan çocuk, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı

24.01.2021 15:56 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:11
Son dakika haber... Yolu kapalı köyde başından yaralanan çocuk, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı

Son dakika gelişmesine göre SİİRT'in Şirvan ilçesinde kardan yolu kapanan Nallıkaya köyünde düşüp başından yaralanan 12 yaşındaki Musa Cebe, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde kardan yolu kapanan Nallıkaya köyünde düşüp başından yaralanan 12 yaşındaki Musa Cebe, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı. 

Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yolu kardan kapanan Nallıkaya Köyü Turgutlu mezrasında oyun oynarken yüksekten düşen ve başından yaralanan Musa Cebe'nin yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından ulaştıkları mezrada, Cebe'yi iş makinesine alarak, ambulansın bulunduğu noktaya ulaştırdı. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Cebe'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

İlçelere bağlı köylerde karla mücadele çalışmanın devam ettiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Şu an itibariyle kapalı köy yollarımız bulunmamaktadır. Ancak açılan yollarımız tipiden ötürü tekrar kapanıyor ve tekrar ekiplerimiz tarafından açılıyor. Şirvan İlçesi Nallıkaya köyü yolu ise bu sebepten ötürü kapandı ve ekiplerimiz yolu açtığı sırada gelen ihbara anında cevap vererek yüksekten düşen 12 yaşındaki Musa Cebe'yi alarak güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine ulaştırdı "dedi.

Son dakika haber... Yolu kapalı köyde başından yaralanan çocuk, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı
Son dakika haber... Yolu kapalı köyde başından yaralanan çocuk, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı
Son dakika haber... Yolu kapalı köyde başından yaralanan çocuk, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı
Son dakika haber... Yolu kapalı köyde başından yaralanan çocuk, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı
Son dakika haber... Yolu kapalı köyde başından yaralanan çocuk, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı
Son dakika haber... Yolu kapalı köyde başından yaralanan çocuk, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Ziya Selçuk Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Hande Erçel Aleyna Tilki
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Nijerya Esenyurt Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Yolu kapalı köyde başından yaralanan çocuk, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 16:15:00. #1.15#
title