Son dakika haberleri | Yeni Adana Şehir Stadyumu, Adana Demirspor'a destek için ışıklandırıldı Son dakika haberi: TFF 1. Lig play-off final maçında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen Adana Demirspor'a destek için yapımı devam eden 33 bin kişilik Yeni Adana Şehir Stadyumu, mavi lacivert renklerde ışıklandırıldı.

TFF 1. Lig play-off final maçında Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelen Adana Demirspor'a destek için yapımı devam eden 33 bin kişilik Yeni Adana Şehir Stadyumu, mavi lacivert renklerde ışıklandırıldı.

Ankara Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesi ve karşılaşma sırasında merkez Sarıçam ilçesinde yapımı devam eden Adana Şehir Stadyumu'nun dış cephesi, mavi lacivert renklerde ışıklandırıldı, gökyüzüne doğru yapılan ışık şovuyla görsel bir şölen oluşturdu.

Yoldan geçen sürücüler araçlarını park ederek ışık şovunu cep telefonu kameralarıyla kaydederken, bazı vatandaşların öz çekim yaptığı görüldü.

Kaynak: AA