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Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıBNP Paribas Cardif Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1039740,81
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1564770,78
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1071020,77
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1567700,67
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0795320,62
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0240270,36
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0200450,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0369262,30
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0329892,11
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0530512,03
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1212541,97
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1622371,97
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

VEM Dinamik Değişken EYF0,0755902,07
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0216602,06
HEM Dinamik Değişken EYF0,0257652,02
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0172481,74
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2132161,62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0191471,17
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0501471,13
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0713201,01
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0402270,89
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0279950,88
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0337240,38
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0773790,34
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0762830,34
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0781050,34
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0250730,34

Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,109701-0,72
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,106042-0,62
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,060159-0,18
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,073831-0,16
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,101360-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010589-0,49
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010662-0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010671-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015913-2,04
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,083347-0,48
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,088312-0,37
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,036165-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032703-0,85
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,015939-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,055434-1,59
VEM Altın Katılım EYF0,057609-1,57
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,050619-1,57
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,052990-1,56
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,054177-1,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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