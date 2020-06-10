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Son dakika haberleri... Tokat kirazı Avrupa yolcusu

Son dakika ekonomi haberi... Tokat kirazı Avrupa yolcusu Tokat'ta, Avrupa ülkelerinin tercih ettiği "ziraat 0900" cinsi 32 kalibreli kiraz hasadı başladı.

10.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:18

Tokat kirazı Avrupa yolcusu

TOKAT - Tokat'ta, Avrupa ülkelerinin tercih ettiği "ziraat 0900" cinsi 32 kalibreli kiraz hasadı başladı.

Türkiye'de kiraz üretimi ile adından söz ettiren Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde Anavatanı Türkiye olan "ziraat 0900" cinsi kirazın hasadı başladı. Tadı, görünüşü ve dayanıklılığı nedeni ile diğer kiraz cinslerinden ayrılan 32 kalibrelik kiraz, kalitesine göre 10-15 lira arasında komisyonculardan alıcı buluyor. Güneşin kavurucu sıcağında toplanan kirazlar traktörlerle komisyonculara getiriliyor. Tartılan ve boylarına göre ayrılan kirazlar soğuk hava deposu olan tırlara yurt dışına gönderilmek üzere yükleniyor. Yurt dışının yanı sıra iç piyasada da rağbet gören kirazın ihracatında dolu yağışı nedeniyle düşüş bekleniyor.

Kiraz üreticisi dertli

Kiraz üreticisi Sefer Giden, kaliteli kiraz üretimi ile ünlü Kemalpaşa köyünün bir kısmının dolu yağışından etkilendiğini söyledi. Türkiye'nin doğusuna, güneyine Tokat'tan kiraz gönderildiğini ifade eden Giden, kaliteli kirazın 10 ile 15 lira arasında komisyoncular tarafında pazara sunulduğunu söyledi. Komisyoncuya topladığı kirazı traktörü ile getiren çiftçi Mehmet Çevik ise kiraz ağaçlarının bir kısmının doludan etkilendiğini belirterek, "İş görüldüğü gibi değil, kirazı dolu vurdu. Fiyatlarda düşüş yaşanıyor. 15 lira dediler 10 liradan verdim. Rabbim borcu olana yardım etsin" diye konuştu

Tarlasında kiraz toplayan Kemal Doğru ise kiraz fiyatlarında düşüş yaşandığını ifade ederek, "Kirazda dolu yarası olduğu için fiyatlar aşağıya indi. Tarlama sigorta yaptırmıştım. Ondan beş on kuruş alırsak bir faydamız olacak. İhracatlık kirazlarda sıkıntı yaşanıyor. Çiftçilik, tarımın önü de yok sonu da yok. Aşık Veysel 'Benim sağdık yarim kara toprak' demiş ama tarım yüz güldürmez. Benim tarımla uğraşanlara tavsiyem sigortadan vazgeçmesinler" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Tokat kirazı Avrupa yolcusu

Kaynak: İHA

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