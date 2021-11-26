Son dakika haberleri: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Marib'teki operasyonlarında 90'dan fazla Husi öldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Marib kentinde son 24 saat içinde düzenlenen operasyonlarda 90'dan fazla Husi milisin öldüğünü duyurdu.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Marib kentinde Husi milisleri ve araçlarını hedef alan 16 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 90'dan fazla Husi milisin öldüğü, 12 askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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