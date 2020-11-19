Son dakika haberleri... Sudan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullara 2 hafta ara verildi

Son dakika gündem haberine göre Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime 2 hafta süreyle ara verildi.

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime 2 hafta süreyle ara verildi.

Acil Durumlar Sağlık Yüksek Komitesi, Egemenlik Konseyi üyesi Sıddık Tavır başkanlığında toplandı.

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Sağlık Bakanı Usame Ahmed Abdurrahim, salgının ikinci dalgasının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısının 100'e ulaştığını, salgınla yüzleşmek için resmi ve toplum düzeyinde büyük çaba gerektirdiğini söyledi.

Abdurrahim, okullar öğrencilerin sağlıklarını tehdit etmeyecek şekilde hazırlanana kadar eğitime iki hafta süreyle ara verildiğini ancak maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak şartıyla orta ve lise son sınıfların derslerine devam edebileceğini belirtti.

Sudan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Nisan'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirilmiş, 8 Temmuz'da ise kademeli olarak normalleşme başlamıştı.?

Sudan'da şu ana kadar 15 bin 47 vaka tespit edildi, 1175 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 609 kişi de iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem