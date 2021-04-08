Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi

Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi

Son dakika haberine göre ŞIRNAK'ın Çizre ilçesinde, terörle mücadelede şehit olan 136 polis için fidan dikildi.

Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

ŞIRNAK'ın Çizre ilçesinde, terörle mücadelede şehit olan 136 polis için fidan dikildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Şırnak'ta görev yaptıkları sırada terörle mücadelede şehit olan 136 polisin anısına fidan dikildi. Cizre karayolu kontrol noktasındaki fidan dikim törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte; her fidana, şehit polislerin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı kartlar asıldı.

Programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, şehitlerin hatırasının devlet ve millet için çok değerli olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "Bu fidanları kendileri de birer fidan olan, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birliği beraberliği, şanlı bayrağımızın ilelebet gönderde dalgalanması ve renginin asla solmaması için canını feda eden 136 emniyet şehidimiz hatırasına dikeceğiz. Şehitlerimizin hatırası milletimiz için devletimiz için her türlü takdirin üstünde çok kıymetli, çok değerli. Gelen nesillerimiz onların hatırasına her meslek grubunda sahip çıkıyor. Güvenlik güçlerimiz hem terörle mücadele konusunda hem güvenlik ve asayiş ile ilgili konularda gece demeden gündüz demeden koşturuyorlar, görev yapıyorlar. ve bu görevleri yaparken zamanlarının çoğunu mesaide geçiriyorlar. Aileleri de bu bağlamda fedakarlık yapıyor. Ben bu vesile ile emniyet mensuplarımızı şükranla selamlıyorum. Aynı şekilde ailelerine de şükranlarımı ifade ediyorum. İşte geleceğimizin umudu çocuklarımızla beraberiz. Hepsi pırıl pırıl umut saçıyor. Bize, milletimize, devletimize güç veriyor. Onların en iyi şekilde, huzurlu, güvenli ortamlarda yetişmesi için gerek emniyet, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri'miz ve bütün kurum ve kuruluşlarımızla gerek Şırnak ilimizde gerekse yurdumuzun her köşesinde arkadaşlarımızla birlikte bu mesai devam ediyor" dedi.

 


Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi
Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hazal Kaya Cansu Dere Murat Yıldırım
Spor Diego Burak Yılmaz Ünal Karaman Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Şırnak'ta şehit 136 polisin anısına fidan dikildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:28:18. #1.16#
title