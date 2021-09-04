Son dakika haberleri: Sinop Ayancık'ta selde hayatını kaybedenler için mevlit
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Son dakika haberleri: Sinop Ayancık'ta selde hayatını kaybedenler için mevlit

Son dakika haberleri: Sinop Ayancık'ta selde hayatını kaybedenler için mevlit
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre SİNOP (İHA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde selde hayatını kaybeden 16 kişi için mevlit programı düzenlendi.

SİNOP (İHA) – Sinop'un Ayancık ilçesinde selde hayatını kaybeden 16 kişi için mevlit programı düzenlendi.

Ayancık Sahil Camisi'nde düzenlenen programa selde hayatını kaybedenlerin sevenleri ve yakınları katıldı. Öğle namazını müteakip düzenlenen programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Mustafa Demir de katılarak baş sağlığı dileklerini ilettiler.

Hayatını kaybedenlerin yakınları ile aynı masalarda oturan protokol okunan mevlidi birlikte dinledi. Mevlit edilen dua ile son buldu. - SİNOP

Son dakika haberleri: Sinop Ayancık'ta selde hayatını kaybedenler için mevlit
Son dakika haberleri: Sinop Ayancık'ta selde hayatını kaybedenler için mevlit
Son dakika haberleri: Sinop Ayancık'ta selde hayatını kaybedenler için mevlit
Son dakika haberleri: Sinop Ayancık'ta selde hayatını kaybedenler için mevlit
Son dakika haberleri: Sinop Ayancık'ta selde hayatını kaybedenler için mevlit
Son dakika haberleri: Sinop Ayancık'ta selde hayatını kaybedenler için mevlit

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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