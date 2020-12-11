Son dakika haberleri... Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
11.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:08
Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Nihat Çolak'ın kullandığı 54 LH 013 plakalı traktör, Akseki Mahallesi mevkisindeki rampada devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Çolak'ı Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Çolak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş