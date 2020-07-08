Son dakika haberleri... Safranbolu Belediye meclisinden çocuk istismarına tepki Son dakika habere göre Safranbolu Belediye meclisi üyeleri, çocuk istismarı ile mücadele için Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) öncülüğünde başlatılan "mavi kurdele" hareketine destek verdi.

Safranbolu Belediye meclisi üyeleri, çocuk istismarı ile mücadele için Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) öncülüğünde başlatılan "mavi kurdele" hareketine destek verdi. Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı konuşmada, UCİM'in çalışmalarını desteklediğini söyledi. "Çocuklarımızı istismarın her biçimine karşı korunmanın bireysel ve toplumsal düzeyde en büyük görevimiz olduğuna inanıyorum." diyen Köse, vatandaşları mavi kurdele ile konuya destek olmaya davet etti. Kaynak: AA